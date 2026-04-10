Трамп анонсировал мощную перезагрузку в мире перед переговорами с Ираном

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 апреля, накануне переговоров американской и иранской делегаций в Исламабаде, объявил о «самой мощной перезагрузке в мире». Соответствующую запись он опубликовал в соцсети Truth Social, не приведя никаких подробностей.

Самая мощная перезагрузка в мире!!! — написал Трамп.

Ранее в МИД Исламской Республики заявили, что план Ирана, состоящий из 10 пунктов, станет основой для дальнейших мирных переговоров. В ведомстве подчеркнули, что Тегеран выступает против перемирия, которое позволит перевооружиться его противникам.

До этого Трамп обвинил Иран в «подлом» нарушении условий мирного соглашения. Он также потребовал срочно изменить правила прохода судов через Ормузский пролив. Политик подчеркнул, что Тегеран делает «очень плохую работу», и добавил, что иранцы нарушают достигнутое соглашение.

Перед этим премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обсуждал с Трампом военные планы коалиции более чем из 30 стран по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. По его словам, также прорабатываются военные возможности и логистика прохода судов через пролив.