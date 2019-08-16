Жительница США, топ-модель Эмили Ратаковски приняла участие в рекламе бренда нижнего белья. Для этого она сфотографировалась топлес.
На снимке, опубликованном в
Идеальные трусы с идеальным принтом, — написала она под фотографией.
Ранее News.ru писал, что американская супермодель, участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер снялась в стиле ню. За новый фотопроект был ответственен знаменитый Fashion-фотограф Мерт Алас. По задумке автора, все фотографии были выполнены в чёрно-белом стиле.