https://static.news.ru/photo/7ef4c4d8-c020-11e9-be5d-fa163e074e61_660.jpg Эмили Ратаковски Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Жительница США, топ-модель Эмили Ратаковски приняла участие в рекламе бренда нижнего белья. Для этого она сфотографировалась топлес.

На снимке, опубликованном в Instagram , девушка одета только в трусы от собственной марки Inamorata Woman.

Идеальные трусы с идеальным принтом, — написала она под фотографией.

Ранее News.ru писал, что американская супермодель, участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер снялась в стиле ню. За новый фотопроект был ответственен знаменитый Fashion-фотограф Мерт Алас. По задумке автора, все фотографии были выполнены в чёрно-белом стиле.