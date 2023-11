Тиктокер вырастил на своей крови зомбирующий гриб Блогер Джейкоб Райли Худ вырастил на своей крови гриб-паразит кордицепс

TikTok-блогер Джейкоб Райли Худ, который известен своими роликами о грибах, вырастил зомбирующий гриб-паразит кордицепс на собственной крови и коже, пишет издание Daily Mail. Автор даже попробовал на вкус результат своего эксперимента.

Я не стану его глотать, но он странным образом кажется мне сладким. Довольно неплохо. Я бы и еще съел, — рассказал блогер.

Тиктокер сделал субстрат для разведения гриба из кусочка кожи, которую оторвал от мозоли. Когда гриб разросся, блогер разрезал его и показал на камеру. В будущем Худ планирует повторить эксперимент, не используя свои биоматериалы, он хочет прибегнуть к крови или костям и мясу животных. Он считает, что это будет интересный опыт.

Этот вид грибов известен умением зомбировать насекомых, в том числе муравьев. Он выгоняет их из гнезд и заставляет забираться на растения. Далее из головы зараженных особей вырастает плодовое тело гриба, распространяя споры на большие расстояния и захватывая нервную систему новых жертв. Затем цикл повторяется снова. В популярной видеоигре Last of Us показана вымышленная мутация кордицепса, поражающая людей.

