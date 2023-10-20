Три петербуржца попали в больницу после ужина грибами

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Бледная поганка — смертельно ядовитый гриб из рода мухоморов

Три жителя Санкт-Петербурга были госпитализированы из-за отравления грибами, сообщает «Фонтанка». По предварительной информации, они употребили в пищу бледные поганки. Состояние всех пострадавших стабильное, их отправили домой после некоторых процедур.

По информации издания, первыми в больницу около часа ночи поступили 40-летний мужчина и 41-летняя женщина. Спустя четыре часа скорая доставила еще одну петербурженку. Женщина 46 лет рассказала, что съела на ужин пирог с грибами. Из троих пострадавших в больнице пришлось переночевать только ей.

Ранее сообщалось, что три пенсионера из Кстово попали в больницу с галлюцинациями, после того как поели дома грибов. Пострадали супружеская пара и их знакомая. По предварительной информации, они отравились маринованными груздями.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге местная жительница была госпитализирована с острым отравлением ядовитыми грибами. Как выяснили специалисты, женщина съела пожаренные мухоморы с картошкой.

Пострадавшая почувствовала себя плохо спустя непродолжительный период времени после употребления пищи. Ее доставили в токсикологическое отделение. Состояние женщины оценивалось как средней степени тяжести.