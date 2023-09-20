В Петербурге женщина пожарила мухоморы и отравилась ими

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге местная жительница была госпитализирована с острым отравлением ядовитыми грибами, сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах. Как выяснилось, женщина съела пожаренные ею самой мухоморы с картошкой.

В полиции уточнили, что инцидент произошел во вторник, 19 сентября. Вскоре после еды пострадавшая почувствовала себя плохо и самостоятельно обратилась к медикам за помощью. Женщину госпитализировали в токсикологическое отделение одной из петербургских клиник, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее доктор биологических наук Михаил Вишневский рассказал, что при отравлении грибами необходимо сразу же вызвать скорую помощь, а до приезда врачей максимально сократить активность — лечь и постараться не вставать. Пострадавшему можно дать выпить немного холодной воды, активированный уголь или лекарство, содержащее сорбенты, — это поможет справиться с токсинами. Эксперт также напомнил, что яд некоторых грибов, в частности бледной поганки, имеет отложенное действие.

В свою очередь специалисты Роспотребнадзора предупредили, что сбор и употребление в пищу грибов и ягод со следами укусов диких животных может привести к заболеванию туляремией. Симптомами заболевания являются высокая температура, головная боль, слабость и воспаление лимфатических узлов.