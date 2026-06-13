Зачем грибы, если есть чесночные стрелки? Готовлю так — и по вкусу не отличить

Зачем грибы, если есть чесночные стрелки? Готовлю так — и по вкусу не отличить

Чесночные стрелки в сметане — это моя палочка-выручалочка. По вкусу реально напоминают грибы, а готовятся в разы быстрее.

Ингредиенты

Стрелки чеснока — 600 г, сметана 25% — 100 г, масло сливочное — 50 г, масло растительное — 1 ст. л., перец черный молотый, соль.

Как готовлю

Сначала мою стрелки и обрезаю ножницами жесткие основания и бутончики — это самое муторное, но без них никак. Режу побеги кусочками по 3-4 см, как зеленую фасоль. На сковороде грею растительное масло, кидаю сливочное, и как оно растает, загружаю стрелки.

Жарю под крышкой 7–10 минут на среднем огне, пару раз перемешиваю — они темнеют и становятся мягкими. Солю, перчу, вливаю сметану, тушу еще 5 минут под крышкой. В конце снимаю крышку, пробую на соль и даю постоять пару минут без огня. Подаю сразу — пока горячие, они самые вкусные.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Cам не ожидал, что обычные стрелки могут так напоминать белые грибы по консистенции и вкусу. Сметана сделала их нежными и сливочными, а сливочное масло добавило благородный аромат.