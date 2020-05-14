TikTok обвинили в отказе удалять ролики с детьми младше 13 лет

Ряд американских общественных организаций подали жалобу в Федеральную комиссию по торговле (ФКТ) на китайскую социальную сеть TikTok, обвиняя её в отказе удалить все видеоматериалы с детьми младше 13 лет.
Об этом
Мы обнаружили, что в TikTok до сих пор большое число регулярных пользователей младше 13 лет, многие из которых опубликовали свои видео несколько лет назад, — говорится в жалобе.
В свою очередь представитель соцсети Хилари Маккуэйд заявила, что TikTok «принимает серьезные меры по защите неприкосновенности частной жизни».
Ранее NEWS.ru писал о том, что cоциальная сеть TikTok решила цензурировать контент от «непривлекательных» пользователей. К ним относятся люди с пивными животами, жители сельской местности или трущоб, а также бедняки. В московском офисе социальной сети прокомментировали эту информацию.
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