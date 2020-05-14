TikTok обвинили в отказе удалять ролики с детьми младше 13 лет

https://static.news.ru/photo/8126a270-95be-11ea-ad5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Ряд американских общественных организаций подали жалобу в Федеральную комиссию по торговле (ФКТ) на китайскую социальную сеть TikTok, обвиняя её в отказе удалить все видеоматериалы с детьми младше 13 лет.

Об этом сообщает агентство Reuters. По его данным, в 2019 году соцсеть была оштрафована на $5,7 млн за нарушение закона о конфиденциальности детей в интернете. Кроме того, ФКТ и ряд общественных организаций потребовали от TikTok удалить все ролики, загруженные детьми младше 13 лет.

Мы обнаружили, что в TikTok до сих пор большое число регулярных пользователей младше 13 лет, многие из которых опубликовали свои видео несколько лет назад, — говорится в жалобе.

В свою очередь представитель соцсети Хилари Маккуэйд заявила, что TikTok «принимает серьезные меры по защите неприкосновенности частной жизни».

Ранее NEWS.ru писал о том, что cоциальная сеть TikTok решила цензурировать контент от «непривлекательных» пользователей. К ним относятся люди с пивными животами, жители сельской местности или трущоб, а также бедняки. В московском офисе социальной сети прокомментировали эту информацию.