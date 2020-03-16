https://static.news.ru/photo/515cacc0-679b-11ea-a44f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nathalie Lieckfeld/imagebroker.com/Global Look Press

Социальная сеть TikTok решила цензурировать контент от «непривлекательных» пользователей. К ним относятся люди с пивными животами, жители сельской местности или трущоб, а также бедняки. В московском офисе социальной сети прокомментировали эту информацию.

Официальный представитель TikTok в России заявил, что солидарен с позицией создателей социальной сети. По его словам, она должна вдохновлять людей.

У компании общая позиция с представленной в первоисточнике, — сообщили в московском офисе TikTok журналистам «Ридуса».

Также модераторы социальной сети обязаны будут проверять контент с политическими высказываниями против китайского правительства и госслужащих.

Ранее NEWS.ru писал, что военным США запретили использовать TikTok. Американские военные эксперты по безопасности считают, что сервис похищает данные пользователей и угрожает безопасности. Военные могут использовать соцсеть на своих личных телефонах, однако установка приложения на служебные гаджеты запрещена.