https://static.news.ru/photo/6c42210e-2bce-11ea-bc21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы США запретили своим служащим использовать на служебных телефонах китайское приложение TikTok.

Как пишет портал Military.com, сервис подозревается в похищении данных пользователей и представляет угрозу безопасности.

По словам представителя американских ВС Робина Очоа, военные могут продолжать пользоваться соцсетью на своих личных телефонах, однако стоит быть осторожными, чтобы не допустить утечки информации.

Пользователи TikTok могут создавать, просматривать и делиться короткими клипами развлекательного характера.

Ранее аналитическая компания App Annie опубликовала список самых скачиваемых приложений десятилетия. Лидером по числу скачиваний стало приложение Facebook. За ним следует Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а замыкает пятёрку Snapchat. Кроме того, в список попали две единственные программы, разработанные в Китае, TikTok и UC Browser, писал NEWS.ru.