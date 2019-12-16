Аналитическая компания App Annie опубликовала список самых скачиваемых приложений десятилетия. Первые четыре места заняли продукты Facebook.
Лидером по числу скачиваний стало приложение Facebook. За ним следует Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а замыкает пятёрку Snapchat. Двумя единственными программами, разработанными в Китае и попавшими в топ-10, стали TikTok и UC Browser. Они заняли седьмую и восьмую позицию соответственно.
С точки зрения потребительских расходов первое место занял стриминговый сервис Netflix. На втором месте разместилось приложение для знакомств Tinder, а на третьем — Pandora Music.
Кроме того, App Annie
Топ-10 скачиваемых приложений десятилетия в России, как
- «ВКонтакте»
- Viber
- «Сбербанк Онлайн»
Самой популярной игрой среди российских пользователей также стала Subway Surfers. На втором и третьем местах расположились My Talking Tom и Hill Climb Racing. Четвёртую позицию занял Minion Rush, а пятую — My Talking Angela.
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