https://static.news.ru/photo/e1fdd6e6-20a1-11ea-b199-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитическая компания App Annie опубликовала список самых скачиваемых приложений десятилетия. Первые четыре места заняли продукты Facebook.

Лидером по числу скачиваний стало приложение Facebook. За ним следует Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а замыкает пятёрку Snapchat. Двумя единственными программами, разработанными в Китае и попавшими в топ-10, стали TikTok и UC Browser. Они заняли седьмую и восьмую позицию соответственно.

С точки зрения потребительских расходов первое место занял стриминговый сервис Netflix. На втором месте разместилось приложение для знакомств Tinder, а на третьем — Pandora Music.

Кроме того, App Annie представила аналогичные рейтинги для игр. Самым скачиваемым стал раннер Subway Surfers от Kiloo. Со второго по пятое место расположились Candy Crush Saga, Temple Run 2, My Talking Tom и Clash of Clans.

Топ-10 скачиваемых приложений десятилетия в России, как сообщает газета «Коммерсант», выглядит следующим образом:

WhatsApp «ВКонтакте» Viber Instagram «Сбербанк Онлайн»

Самой популярной игрой среди российских пользователей также стала Subway Surfers. На втором и третьем местах расположились My Talking Tom и Hill Climb Racing. Четвёртую позицию занял Minion Rush, а пятую — My Talking Angela.

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