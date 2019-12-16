https://static.news.ru/photo/56e3c2e0-1fe4-11ea-9f08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Менеджер паролей NordPass назвал самые худшие комбинации 2019 года. Тремя наиболее популярными (соответственно, слабыми) стали «12345», «123456» и «123456789» соответственно.

По словам специалистов, год за годом лидеры рейтинга худших паролей остаются неизменными по двум причинам. Пользователи считают, что эти комбинации легче запомнить, однако существует вероятность того, что они используются и в других аккаунтах. Соответственно, получив доступ к одной учётной записи, злоумышленники могут аналогичным способом взломать другую.

Кроме того, юзеры думают, что им нечего скрывать, но при этом они рискуют лишиться некоторых данных, за которые в дальнейшем им предложат заплатить большие деньги.

Помимо цифровых комбинаций, пользователи также используют в качестве паролей популярные женские имена (Nicole, Jessica, Hannah), горизонтальные или вертикальные линии на клавиатуре (asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx), а также само слово «пароль» (password защищает 830 846 аккаунтов).

Ранее NEWS.ru рассказал, что «Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня в Windows. Как утверждают специалисты, злоумышленники уже успели её использовать во вредоносной операции WizardOpium.