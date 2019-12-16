Менеджер паролей NordPass назвал самые худшие комбинации 2019 года. Тремя наиболее популярными (соответственно, слабыми) стали «12345», «123456» и «123456789» соответственно.
По словам специалистов, год за годом лидеры рейтинга худших паролей остаются неизменными по двум причинам. Пользователи считают, что эти комбинации легче запомнить, однако существует вероятность того, что они используются и в других аккаунтах. Соответственно, получив доступ к одной учётной записи, злоумышленники могут аналогичным способом взломать другую.
Кроме того, юзеры думают, что им нечего скрывать, но при этом они рискуют лишиться некоторых данных, за которые в дальнейшем им предложат заплатить большие деньги.
Помимо цифровых комбинаций, пользователи также
Ранее NEWS.ru рассказал, что «Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня в Windows. Как утверждают специалисты, злоумышленники уже успели её использовать во вредоносной операции WizardOpium.
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