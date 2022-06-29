The Hill: слова Путина о передаче Минску «Искандеров» встревожили Пентагон

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Слова президента России Владимира Путина о передаче Белоруссии ракетно-тактических комплексов «Искандер-М» сочли в Пентагоне «бесцеремонным заявлением», передает The Hill. По словам представителя военного ведомства, решение Москвы о поставках средств, способных нести ядерное оружие, вызывает опасения и расценивается американскими властями как безответственное.

Конечно, каждый раз, когда кто-то использует слово «ядерный», у вас возникают опасения. Честно говоря, кажется довольно безответственным со стороны национального лидера говорить о применении ядерного оружия и делать это в целом бесцеремонно​, — сказал представитель Пентагона.

Обозреватель издания Эллен Митчелл сообщила, что США серьезно относятся к подобным высказываниям российского лидера «с самого начала» спецоперации России на Украине, а «стратегические силы всегда следят за ситуацией».

Это заявление Путина звучало так: «Эй, мы собираемся предоставить им „Искандеры“, и, кстати, они могут держать ядерное оружие». И все воспринимают это очень серьезно, когда вы используете этот язык, — заявил представитель Пентагона.

Ранее Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко пообещал передать Минску комплексы «Искандер-М». Российский лидер отметил, что Москва обязана позаботиться о безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ.