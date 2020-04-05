Тесты на антитела к коронавирусу начинают проводить в США

https://static.news.ru/photo/b7bc68be-76e8-11ea-a646-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa

Тесты на антитела к COVID-19 в США будут проводиться на трёх группах людей: проживающих в эпицентре эпидемии, жителях других районов и некоторых выборочных подгруппах, включая медперсонал.

Экстренное разрешение на применение теста производства компании Cellex было получено от управления по санитарному надзору (FDA) 1 апреля. По мнению ведомства, в текущей ситуации преимущества теста превосходят риски. Путём анализов на антитела можно будет выявить тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно, выяснить их численность, что позволит понять, как ведёт себя коронавирус, передаёт Politico.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что около 25% больных коронавирусом на территории России не имеют симптомов.