Американская телеведущая Элисон Моррис, рассказывая в прямом эфире о гибели баскетболиста Коби Брайанта, произнесла название команды «Лос-Анджелес Лейкерс», за которую тот играл, не слишком отчётливо. Некоторым зрителям показалось, что журналистка вместо «Лейкерс» использовала слово «Ниггерс».
Пользователи Twitter раскритиковали Моррис за расизм, а на сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить ведущую, отмечает HuffPost.
Сама Моррис отвергла обвинения в расизме, добавив, что у неё произошло заикание, когда она соединила названия двух баскетбольных клубов: «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы не сказать «Нейкерс».
Пожалуйста, знайте, что я никогда не использовала и не стала бы использовать расистский термин. Я прошу прощения за путаницу, — написала женщина в посте в Twitter.
Как сообщал NEWS.ru, баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джанна Мария Оноре и ещё семь человек стали жертвами крушения вертолёта в американском штате Калифорния. Соболезнования близким спортсмена выразили лидер США Дональд Трамп и первая леди страны Мелания.