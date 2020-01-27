https://static.news.ru/photo/70a7c27e-40cf-11ea-ba99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ringo Chiu/Global Look Press

Американская телеведущая Элисон Моррис, рассказывая в прямом эфире о гибели баскетболиста Коби Брайанта, произнесла название команды «Лос-Анджелес Лейкерс», за которую тот играл, не слишком отчётливо. Некоторым зрителям показалось, что журналистка вместо «Лейкерс» использовала слово «Ниггерс».

Пользователи Twitter раскритиковали Моррис за расизм, а на сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить ведущую, отмечает HuffPost.

So this @MSNBC reporter just referred to the Lakers as the Los Angeles Niggers on live tv when talking about Kobe. pic.twitter.com/htfPRwlgV6 — Jimmy Jump (@Littles1126) January 26, 2020

Сама Моррис отвергла обвинения в расизме, добавив, что у неё произошло заикание, когда она соединила названия двух баскетбольных клубов: «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы не сказать «Нейкерс».

Пожалуйста, знайте, что я никогда не использовала и не стала бы использовать расистский термин. Я прошу прощения за путаницу, — написала женщина в посте в Twitter.

Как сообщал NEWS.ru, баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джанна Мария Оноре и ещё семь человек стали жертвами крушения вертолёта в американском штате Калифорния. Соболезнования близким спортсмена выразили лидер США Дональд Трамп и первая леди страны Мелания.