США бросили вызов русской национальной идентичности и культуре The American Conservative: США бросили вызов русской национальной идентичности и культуре

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Вашингтон активно использовал украинский национализм для подстрекания Киева на войну с Москвой, сообщает газета The American Conservative. По словам автора статьи, США бросили вызов русской национальной идентичности и культуре своим выраженным глобализмом.

Под угрозой находится уникальная географическая роль России в соединении европейской и азиатской цивилизаций, а также её православная культура — система верований, закреплённая в современной российской государственной идеологии, внешней политике и политике безопасности, — подчеркнули в статье.

Автор материала также напомнил читателям о неоднократных попытках НАТО непосредственно влиять на внутренние дела зарубежных государств.

В свете военных интервенций НАТО под руководством США на Балканах, в Афганистане и Ираке в корне нечестно делать вид, что вторжение Альянса на западную границу России носит доброкачественный характер, — говорится в публикации.

Как отмечает издание, сегодня США намеренно затягивают украинский кризис, поставляя Киеву вооружение. При этом власти страны отлично понимают, что это уничтожает Украину.

Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома ранее заявила, что Вашингтон якобы предоставил Украине разведданные после начала второй фазы спецоперации. Это, как утверждается, привело к гибели российских офицеров.