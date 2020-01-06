https://static.news.ru/photo/a68c6c18-3158-11ea-9eda-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп-младший Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сын американского президента Дональд Трамп-младший опубликовал фото с полуавтоматической винтовкой AR-15. На её магазин с патронами нанесено изображение Хиллари Клинтон за решёткой.

Хороший день на полигоне, — подписал он фото в Instagram.

Хиллари Клинтон в 2016 году была кандидатом в президенты от Демократической партии и основным соперником республиканца Дональда Трампа. Среди сторонников Трампа в то время был распространён призыв «Посади её!».

Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп-младший застрелил архара во время охоты в Монголии. Эти парнокопытные млекопитающие находятся под охраной, а в международной Красной книге рассматриваются как близкие к уязвимому положению животные. Местное правительство оформило разрешение на охоту задним числом. Редкая бумага была выдана 2 сентября, когда наследник американского лидера уже покинул регион. Как отмечается, такая практика считается нестандартной — обычно охотники сначала получают документ, а затем производят отстрел животных.