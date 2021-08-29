Сын Трампа озвучил стоимость захваченного талибами оружия

Дональд Трамп — младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, рассказал о том, в каких масштабах и какова стоимость вооружений, попавших к талибам (организация запрещена в России). Об этом Дональд Трамп — младший рассказал на своей странице в Twitter.

Сын бывшего хозяина Овального кабинета рассказал , что армия США бросила в Афганистане военное снаряжение и технику примерной общей стоимостью $85 млрд. В пересчёте на затраты каждого американского налогоплательщика Трамп-младший привёл сумму $265, которые условно заплатил каждый американец. Также он в своей социальной сети опубликовал таблицу со списком потерянных единиц бронетехники, авиации и артиллерии, не считая другого военного имущества.

For perspective $85,000,000,000 worth of military being left to Taliban Terrorists means that each and every man, woman, and child in American contributed about $265 to their terrorist cause assuming +/-320 mil citizens.

Well done Democrats! pic.twitter.com/fXefvP5cNH — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 29, 2021

В таблице приводятся следующие данные: американские военные оставили талибам более 22 тыс. бронированных внедорожников Humvee, более 8 тыс. грузовиков, более 950 бронетранспортёров M1117, M1113 и International MaxxPro, почти 64,5 тыс. пулемётов, почти 360 тыс. единиц автоматического оружия, более 126 тыс. пистолетов, более 16 тыс. приборов ночного видения и свыше 162 тыс. раций и радиостанций. Также 109 вертолётов и 65 самолётов разных типов и классов и 176 единиц артиллерии.

Ранее сообщалось, что Пентагон опубликовал примерные цифры потерь афганской армии в боях против боевиков движения «Талибан» (организация запрещена на территории России). Согласно этому перечню, большинство единиц транспорта и танков имеют статус «захвачено противником», зачастую в полностью исправном состоянии.