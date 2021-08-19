Опубликованы данные о потерях афганцев в войне против «Талибана»

Появился полный список потерь вооружения и техники афганской армии и полиции в период с июня по 14 августа 2021 года во время боёв с боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает ORYX.

Перечень единиц военной техники, которые были потеряны силами безопасности Афганистана в боях против талибов, включает в себя как технику советского производства, так и производства НАТО. В список потерь входит бронетехника, артиллерия и транспортные средства разного назначения. Самый распространённый статус боевых потерь — «захвачено».

По данным документа, в руки талибов попало по меньшей мере две танковых роты, бронетранспортёры в количестве, достаточном для оснащения двух моторизированных бригад и трёх дивизионов полевой артиллерии. Также в руках боевиков оказалось множество транспортных средств, боеприпасов и БПЛА.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» без боя заняло столицу Афганистана Кабул. Боевики разоружили силы безопасности и распустили их по домам. Кроме того, боевики заняли часть бывших военных баз США, где осталось много оружия.