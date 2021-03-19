16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Сын Трампа не верит, что Байден споткнулся на трапе самолёта из-за ветра

00:44, 20 марта 2021 19
Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сын экс-президента США Дональд Трамп — младший поставил под сомнение утверждение администрации Белого дома о том, что действующий американский лидер Джо Байден трижды споткнулся на трапе самолёта главы государства из-за сильного ветра.

Трамп-младший в своём аккаунте в Twitter опубликовал скриншот, показывающий, что скорость ветра в момент инцидента составляла 6 метров в секунду. По информации американских метеослужб, ветер такой силы способен поднимать пыль и бумагу, а также шевелить небольшие ветви.

Да, ветер! Вот такой... ветер. А президент в отличной форме, — сыронизировал Дональд-младший.

Инцидент произошёл 19 марта. На кадрах, распространённых американскими телекомпаниями, видно, что 78-летний глава Соединённых Штатов смог подняться без посторонней помощи, а уже на верхней части трапа отдал честь провожавшим его военнослужащим и, слегка прихрамывая, зашёл в салон самолёта.

В Белом доме заявили, что причиной стал сильный ветер, а сам президент прекрасно себя чувствует. Об этом писал NEWS.ru.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео