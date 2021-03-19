Сын Трампа не верит, что Байден споткнулся на трапе самолёта из-за ветра

https://static.news.ru/photo/f36ee398-52ac-11e9-99d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сын экс-президента США Дональд Трамп — младший поставил под сомнение утверждение администрации Белого дома о том, что действующий американский лидер Джо Байден трижды споткнулся на трапе самолёта главы государства из-за сильного ветра.

Трамп-младший в своём аккаунте в Twitter опубликовал скриншот, показывающий, что скорость ветра в момент инцидента составляла 6 метров в секунду. По информации американских метеослужб, ветер такой силы способен поднимать пыль и бумагу, а также шевелить небольшие ветви.

Да, ветер! Вот такой... ветер. А президент в отличной форме, — сыронизировал Дональд-младший.

Biden Spox: Yea, the wind!!! Thatâs it... the wind. The president is in tip top shape.



The wind: pic.twitter.com/Fw50a0jeHa — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021

Инцидент произошёл 19 марта. На кадрах, распространённых американскими телекомпаниями, видно, что 78-летний глава Соединённых Штатов смог подняться без посторонней помощи, а уже на верхней части трапа отдал честь провожавшим его военнослужащим и, слегка прихрамывая, зашёл в салон самолёта.

President Biden stumbled and recovered as he climbed aboard Air Force One on his way to Georgia pic.twitter.com/92N05Ukcvk — Trevor Hunnicutt (@TrevorNews) March 19, 2021

В Белом доме заявили, что причиной стал сильный ветер, а сам президент прекрасно себя чувствует. Об этом писал NEWS.ru.