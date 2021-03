Сын Трампа не верит, что Байден споткнулся на трапе самолёта из-за ветра

Трамп-младший в своём аккаунте в Twitter опубликовал скриншот, показывающий, что скорость ветра в момент инцидента составляла 6 метров в секунду. По информации американских метеослужб, ветер такой силы способен поднимать пыль и бумагу, а также шевелить небольшие ветви.

Biden Spox: Yea, the wind!!! That’s it... the wind. The president is in tip top shape. The wind: pic.twitter.com/Fw50a0jeHa

Инцидент произошёл 19 марта. На кадрах, распространённых американскими телекомпаниями, видно, что 78-летний глава Соединённых Штатов смог подняться без посторонней помощи, а уже на верхней части трапа отдал честь провожавшим его военнослужащим и, слегка прихрамывая, зашёл в салон самолёта.