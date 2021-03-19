Сын Трампа не верит, что Байден споткнулся на трапе самолёта из-за ветра

Сын экс-президента США Дональд Трамп — младший поставил под сомнение утверждение администрации Белого дома о том, что действующий американский лидер Джо Байден трижды споткнулся на трапе самолёта главы государства из-за сильного ветра.
Трамп-младший в своём аккаунте в Twitter опубликовал скриншот, показывающий, что скорость ветра в момент инцидента составляла 6 метров в секунду. По информации американских метеослужб, ветер такой силы способен поднимать пыль и бумагу, а также шевелить небольшие ветви.
Да, ветер! Вот такой... ветер. А президент в отличной форме, — сыронизировал Дональд-младший.
Biden Spox: Yea, the wind!!! Thatâs it... the wind. The president is in tip top shape.
Инцидент произошёл 19 марта. На кадрах, распространённых американскими телекомпаниями, видно, что 78-летний глава Соединённых Штатов смог подняться без посторонней помощи, а уже на верхней части трапа отдал честь провожавшим его военнослужащим и, слегка прихрамывая, зашёл в салон самолёта.