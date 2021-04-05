Сын Байдена рассказал, как курил пармезан вместо наркотиков

https://static.news.ru/photo/75cad4a0-9621-11eb-ab82-96000091f725_660.jpg Хантер Байден Фото: JONATHAN ERNST/Consolidated News Photos/Global Look Press

Хантер Байден, сын президента Соединённых Штатов Джо Байдена, рассказал о своём пристрастии к наркотикам. Он признался, что курил пармезан вместо запрещённых веществ.

Мужчина, который ранее страдал от серьёзной наркотической зависимости, поделился своими ощущениями от сильной ломки. Иногда он был готов употребить любое вещество, напоминающее наркотики.

Я, наверное, выкурил больше пармезана, чем кто-либо из ваших знакомых, — сказал он в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, он остаётся трезвым с мая 2019 года — с момента своей свадьбы с Мелиссой Коэн.

6 апреля в продажу поступит книга воспоминаний Хантера Байдена. В ней он рассказал о своих проблемах с наркотиками и алкоголем.

На страницах произведения сын американского лидера поделился, что тратил на вещества деньги, которые зарабатывал в правлении украинской газодобывающей компании Burisma. Хантер признаётся, что будь у него выбор во второй раз, он бы не пошёл работать в украинскую корпорацию, потому что из-за Burisma его наркотическая и алкогольная зависимости только усугубились.

Байден-младший признался, что ему пришлось бороться со своей проблемой после того, как его брат скончался от рака в 2015 году. Он рассказал, сколько сменил реабилитационных центров и как его семья помогала ему, писал NEWS.ru.