В последние часы жизни супругов кровати в доме престарелых, на которых они лежали, поставили рядом, чтобы пара могла держаться за руки. Первым скончался 86-летний Джек, а позднее умерла 83-летняя Гарриет, пишет St. Louis Post-Dispatch .

St. Louis couple married for nearly 65 years die on the same day next to each other https://t.co/t50icbeCE7 pic.twitter.com/GGVZdtQCmY