https://static.news.ru/photo/5813aee8-d7f3-11e9-a5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В американском штате Миссури в один день умерли супруги, которые провели вместе почти 65 лет. Первое свидание Джека и Гарриет Моррисон, познакомившихся в автобусе, состоялось в 1955 году на Хеллоуин.

В последние часы жизни супругов кровати в доме престарелых, на которых они лежали, поставили рядом, чтобы пара могла держаться за руки. Первым скончался 86-летний Джек, а позднее умерла 83-летняя Гарриет, пишет St. Louis Post-Dispatch .

St. Louis couple married for nearly 65 years die on the same day next to each other https://t.co/t50icbeCE7 pic.twitter.com/GGVZdtQCmY — CBS News (@CBSNews) January 19, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что жители американского штата Миннесота прожили в браке 68 лет и скончались с разницей в один день. Последние месяцы жизни 87-летняя Корин и 85-летний Роберт провели в доме престарелых.