«Сумасшедшая Нэнси»: Трамп оценил идею Пелоси о своём отстранении

https://static.news.ru/photo/9cc1f79c-09cb-11eb-9d9d-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Rod Lamkey/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси «сумасшедшей Нэнси», которую врачам следует взять под наблюдение. Так он отреагировал на намерение её и конгрессмена-демократа Джейми Раскина отстранить его от должности из-за неспособности выполнять свои обязанности.

Демократы решили подготовить законопроект о формировании специальной комиссии. Ей надлежит оценить физическое и психическое состояние здоровья Трампа, который переболел коронавирусом, сообщает «Интерфакс».

Право отстранения президента США от должности гарантировано Конгрессу 25-й поправкой к конституции. При этом лечащий врач хозяина Белого дома Шон Конли считает, что Трамп может уже 10 октября вернуться к полноценной работе, в том числе к публичной деятельности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лечение президента США Дональда Трампа в течение трёх дней от коронавируса обошлось американской казне более чем в 100 тыс. долларов. Такую оценку даёт газета The New York Times. Издание отмечает, что непосредственно медицинская часть расходов оказалась менее затратной, чем стоимость дополнительных услуг. В их числе называется транзит главы государства на вертолёте из Белого дома в медицинский центр и обратно.