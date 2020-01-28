https://static.news.ru/photo/c3a8e1aa-41ed-11ea-94e3-fa163e074e61_660.jpg Лекси Алиджай Фото: lexiialijaii/instagram.com

Американская рэп-исполнительница Лекси Алиджай умерла из-за принятия обезболивающего препарата после употребления алкоголя.

Судмедэксперты назвали гибель 21-летней певицы случайной. Об этом сообщает E! News.

Алиджай за свою недолгую карьеру выпустила альбомы Joseph's coat и Growing pains в 2015 и 2017 годах. Известность к ней пришла после исполнения композиций Дрейка и Брайсона Тиллера.

Как писал NEWS.ru, ранее патологоанатомы установили причину смерти американского рэпера Джареда Энтони, более известного как Juice WRLD. Музыкант принял обезболивающий препарат оксикодон, который обладает слабым наркотическими и болеутоляющим эффектом. Это привело к передозировке и смерти. Мужчина скончался в аэропорту Чикаго 8 декабря 2019 года. Ему был 21 год. После его смерти количество прослушиваний его песен увеличилось на 487%.