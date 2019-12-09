https://static.news.ru/photo/fdbd417a-19ec-11ea-8298-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: nato.int

В Североатлантическом альянсе не рассматривают Россию в качестве врага и видят различия между сегодняшней страной и СССР, однако политику в отношении Украины считают «самоуверенной». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом, — заявил генсек Альянса в интервью телеканалу CNN.

Также Столтенберг добавил, что НАТО «всегда пытается улучшить отношения».

Россия — это не то же самое, чем был Советский Союз во время холодной войны. <...> Мы видим, что Россия действует более самоуверенно, она применила военную силу против соседнего государства — Украины, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудничество РФ с НАТО остановлено и отношения ухудшаются с каждым годом, по мнению Сергея Шойгу.