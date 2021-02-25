https://static.news.ru/photo/d3c8404a-775b-11eb-a328-96000091f725_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Стоимость ремонта Капитолия после беспорядков может превысить $30 млн. Протестующие ворвались в здание Конгресса США 6 января 2021 года. По информации властей, граждане выбивали стёкла и двери. Кроме того, распылённые злоумышленниками химикаты из огнетушителей и баллончиков попали на фрески и картины, заявил штатный архитектор Капитолия Бретт Блэнтон.

Он считает, что итоговый ценник может «потяжелеть», а многие произведения искусства придётся подвергнуть профессиональной очистке и консервации, передаёт телеканал CNN. Расследованием обстоятельств инцидента занимается специально созданная для этого комиссия, рассказала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Структура выявит всех причастных к ЧП, а также установит факты вмешательства в процедуру передачи власти.

Во время утверждения конгрессом итогов президентских выборов толпа американцев, поддерживающих Трампа, атаковала Капитолий. Членов конгресса эвакуировали. Во время беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского. Экс-президента после этих событий обвинили в подстрекательстве к мятежу.

Ранее стало известно, что первое публичное выступление Дональда Трампа после его ухода с поста президента США запланировано на 28 февраля. Предполагается, что он обратится с речью к участникам Конференции консервативного политического действия в Орландо. Об этом писал NEWS.ru.