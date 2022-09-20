Стартовала встреча глав МИД Азербайджана, Армении и госсекретаря США

Фото: Twitter.com

Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, а также госсекретаря США Энтони Блинкена началась в Нью-Йорке. Об этом сообщает "Спутник Азербайджан".

Встреча проходит по инициативе американской стороны. Также оба министра принимают участие в заседании высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН.

В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнул конфликт, в результате чего стороны обвинили друг друга в агрессии. В частности, Азербайджан обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны заявили о потерях среди своих военных.

Россия призвала стороны к сдержанности и выполнению трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты между Москвой, Баку и Ереваном. В Кремле отметили, что эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вызывает крайнюю озабоченность.

15 сентября секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил о достижении перемирия между Баку и Ереваном.

Ранее сообщалось, что передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности разработала предложения по деэскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана. Глава группы Анатолий Сидоров доложил министру Минобороны Армении Сурену Папикяну об итогах анализа обстановки в районах на приграничной территории двух стран.