Стало известно о попытке Байдена «купить» Эрдогана Херш: Байден предложил Эрдогану $11 млрд за поддержку вступления Швеции в НАТО

Фото: Daniel Löb/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден пытался решить проблему с блокировкой вступления Швеции в НАТО негласной сделкой с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил американский публицист Сеймур Херш в своем авторском блоге. Предполагалось, что Анкара снимет вето в обмен на $11-13 млрд кредитных средств от МВФ.

Байден обещал, что МВФ предоставит Турции столь необходимую кредитную линию в размере $11-13 млрд, — рассказал журналист.

По его мнению, предложение было для Анкары весьма актуальным. Средства ей необходимы для восстановления инфраструктуры и жилищного фонда после разрушительного землетрясения, произошедшего в феврале. Эрдоган, как подчеркнул Херш, пошел на сделку, и Байден «получил то, что ему было нужно перед саммитом НАТО».

Ранее турецкий лидер заявлял, что парламент вернется к вопросу одобрения заявки членства в НАТО, но это произойдет не раньше октября. Когда законодатели вернутся к работе, шведский вопрос будет в приоритете. Эрдоган заверил, что Анкара готова завершить процесс быстро.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявлял, что на базе Альянса будет создан специальный механизм по борьбе с терроризмом, в рамках которого Турция и Швеция смогут тесно взаимодействовать.