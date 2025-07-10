Стало известно о готовности Трампа поддержать санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, при условии что в документ внесут изменения, расширяющие его полномочия в сфере внешней политики, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме и Конгрессе. Источники отмечают, что в текущей версии законопроекта президент может на 180 дней отменять 500-процентные пошлины на закупки российской нефти и урана.

По словам представителя Белого дома, администрация не допустит, чтобы Конгресс управлял внешней политикой президента. Трамп также отметил, что рассматривает законопроект очень внимательно, подчеркивая, что все новые санкции должны вводиться только по его решению. При этом он выразил разочарование отказом президента России Владимира Путина вести серьезные переговоры о мире на Украине, несмотря на его многомесячные усилия.

В июне Трамп заявлял, что не хочет ужесточать санкции против России, поскольку рестрикции обходятся Западу в миллиарды долларов. По его словам, он надеется на достижение договоренностей по Украине.