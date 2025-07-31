В Госдепе США сделали неожиданное признание о санкциях против России Рубио: США хотели бы избежать введения банковских санкций против России

Американское руководство рассматривает вопрос о введении банковских санкций в отношении России, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио в эфире Fox Radio. Тем не менее, подчеркнул он, Вашингтон хотел бы избежать применения подобных ограничительных мер.

Есть также возможность ввести санкции против банковского сектора, секторальные банковские санкции, которые тоже были бы очень мощными. Но, повторю, наша надежда — избежать этого и найти способ остановить боевые действия [на Украине], — сказал Рубио.

Ранее Рубио высказался о гипотетическом вооруженном конфликте между Россией и США, назвав его немыслимым. По словам главы Госдепа, опасность войны между двумя государствами, являющимися ядерными державами с обширными арсеналами такого оружия, является колоссальной. Вашингтон не может допустить противостояние с Москвой, добавил госсекретарь.

Кроме того, руководитель Госдепа сообщил о наступлении периода стратегической стабильности для США и Китая. Крупное торговое противостояние с Пекином могло бы принести Вашингтону выгоду, однако от него бы пострадали страны всего мира, отметил Рубио.