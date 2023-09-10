Стало известно, куда улетел Байден после саммита «Большой двадцатки» Самолет Джо Байдена приземлился во Вьетнаме

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден прибыл с официальным визитом в город Ханой во Вьетнаме, сообщило американское посольство в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Политик встретится с главой правящей Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом и другими высокопоставленными лицами. В повестке дня — расширение сотрудничества государств и обсуждение предложений по борьбе с изменением климата, говорится в сообщении.

Тепло приветствуем президента Джо Байдена! Его прибытие во Вьетнам по случаю 10-й годовщины всеобъемлющего партнерства между США и Вьетнамом отражает нашу приверженность укреплению американо-вьетнамского партнерства в области торговли, развития, образования, здравоохранения, энергетики, связей между людьми и многого другого, — сообщили в посольстве.

Байден посетил Вьетнам сразу после саммита «Большой двадцатки» в Индии. В дипмиссии отметили, что торговые связи между США и Вьетнамом становятся все более тесными. В связи с этим за визитом Байдена наблюдают по всему миру, говорится в сообщении.

Ранее в Белом доме заявили, что США пытаются убедить исторических партнеров России, в том числе Вьетнам, что у них есть альтернативы связям с Москвой. По его словам, Вашингтон хочет продемонстрировать им, что «существует возможность отстраниться» от партнерства с РФ.