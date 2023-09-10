США признали, что пытаются переманить исторических партнеров России Белый дом: США убеждают партнеров России в наличии альтернатив связям с Москвой

США пытаются убедить исторических партнеров России, что у них есть другие варианты, пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера. Речь в том числе идет о Вьетнаме, добавили в администрации американского президента.

Мы работаем не только с Вьетнамом, но и с рядом других стран, у которых исторически тесное партнерство с Россией в военной сфере и в области безопасности, чтобы указать на то, что они очень ясно и сами осознают. На то, что привлекательность данных связей не та, какой она когда-то была, и что есть возможности отстраниться от этого партнерства, — заявил Файнер.

Он добавил, что некоторые из стран предпринимают самостоятельные попытки «найти такие возможности». США и союзники, по его словам, могут предложить альтернативы.

Ранее политолог Константин Колачев заявил, что на саммите «Большой двадцатки» США попытаются подкупить страны Глобального Юга и настроить их против России. По его мнению, президент Джо Байден может предложит партнерам РФ занять западную позицию по украинскому кризису за определенные преференции в сфере торгово-экономических отношений.

Кому-то будут обещаны поставки современного вооружения, а кому-то кредиты от американских банков, отметил политолог. Такой подход, по его словам, может сработать, так как каждая из стран, в первую очередь, преследует свои национальные интересы.