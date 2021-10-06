Стало известно количество американских ядерных боеголовок

По состоянию на сентябрь 2020 года США располагали 3750 ядерными боеголовками. Количество нестратегических ядерных арсеналов с 30 сентября 1991 года сократилось более чем на 90%. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Отмечается, что запасы американского ядерного оружия с 1967 года снизились примерно на 88% с максимума в 31 255 боеголовок и почти на 83% в 1989 году. С 1994 по 2020 год США ликвидировали 11 683 ядерных боезаряда. Более того, ещё около 2000 боеголовок списаны и ожидают ликвидации.

Повышение прозрачности ядерных арсеналов государства важно для усилий по нераспространению и разоружению, включая обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия, и усилий по решению вопросов, связанных со всеми типами ядерного оружия, — говорится в сообщении Госдепа.

Ранее в американском городе Кортленд в штате Алабама начало работать предприятие по производству гиперзвуковых ракет для ВМС и армии США. Для закупки первых ракет в оборонном бюджете США на 2022 год уже выделено $161 млн.