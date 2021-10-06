В США открылся завод по сборке гиперзвуковых ракет

В американском городе Кортленд в штате Алабама начало работать предприятие по производству гиперзвуковых ракет для ВМС и армии США. Для закупки первых ракет в оборонном бюджете США на 2022 год уже выделено $161 млн. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на корпорацию Lockheed Martin.

На заводе будут выпускать гиперзвуковые системы, а также ракеты воздушного базирования AGM-183A в рамках программы Air-launched Rapid Response Weapon. До конца 2022 года на предприятии намерены произвести не менее 12 первых гиперзвуковых ракет.

Ракета AGM-183A имеет дальность действия 1000 миль (1600 км). Её скорость будет больше 8 Маха. Оснащать ими планируется в первую очередь стратегические бомбардировщики B-52H.

В настоящее время пока ни одного успешного испытания гиперзвуковых ракет AGM-183A США провести не удалось. Так, в июле стало известно, что испытания AGM-183A ARRW, также известной как Booster Test Vehicle 1b, завершились неудачей. Военные хотели проверить, как ракета выходит из бомбардировщика B-52, а также насколько её характеристики соответствуют заявленным. Пуск был осуществлён с авиабазы «Эдвардс». Ракета была направлена в сторону морского хребта Пойнт-Мугу в американском штате Калифорния. Она отделилась от истребителя, продемонстрировала чёткую последовательность запуска, но по неустановленной причине ракетный двигатель не сработал.