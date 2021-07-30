Испытания гиперзвуковой ракеты в США провалились

В США завершились неудачей испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, также известной как Booster Test Vehicle 1b. Об этом заявили в пресс-службе американских ВВС.
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Руководитель программы ВВС по вооружениям, генерал Хит Коллинс заявил, что над выяснением произошедшего работает лучшая команда.
Это критически важная возможность для наших ВВС, и у нас есть лучшая команда, работающая над тем, чтобы выяснить, что произошло, исправить это и уйти, чтобы как можно быстрее доставить ARRW нашим истребителям, — заявил он.
В июле прошлого года Пентагон раскрыл подробности разработки гиперзвуковой ракеты, которую тогдашний президент США Дональд Трамп назвал «супер-пупер» оружием.