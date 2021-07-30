Испытания гиперзвуковой ракеты в США провалились

В США завершились неудачей испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, также известной как Booster Test Vehicle 1b. Об этом заявили в пресс-службе американских ВВС.

Военные хотели проверить , как ракета выходит из бомбардировщика B-52, а также насколько её характеристики соответствуют заявленным. Пуск был осуществлён с авиабазы «Эдвардс». Ракета была направлена в сторону морского хребта Пойнт-Мугу в американском штате Калифорния. Она отделилась от истребителя, продемонстрировала чёткую последовательность запуска, но по неустановленной причине ракетный двигатель не сработал.

Руководитель программы ВВС по вооружениям, генерал Хит Коллинс заявил, что над выяснением произошедшего работает лучшая команда.

Это критически важная возможность для наших ВВС, и у нас есть лучшая команда, работающая над тем, чтобы выяснить, что произошло, исправить это и уйти, чтобы как можно быстрее доставить ARRW нашим истребителям, — заявил он.

В июле прошлого года Пентагон раскрыл подробности разработки гиперзвуковой ракеты, которую тогдашний президент США Дональд Трамп назвал «супер-пупер» оружием.