Стало известно, кого привез Байден на встречу с Зеленским С Байденом в Киев приехал советник по нацбезопасности США Джейк Салливан

Фото: Социальные сети

Джейк Салливан (слева)

Вместе с президентом США Джо Байденом в Киев приехал советник по нацбезопасности страны Джейк Салливан. Американский лидер прибыл в столицу Украины 20 февраля.

20 февраля журналист Bild Юлиан Репке сообщил, что Байден прибыл в Киев. Однако затем он написал, что у него нет подтверждения визита лидера США. Украинские СМИ и Telegram-каналы позже распространили видео приезда Байдена.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал американского лидера и опубликовал совместное фото с ним в соцсетях.

Издание The New York Times отметило, что Байден прибыл в Киев на поезде из Польши. Он покинул Вашингтон без предварительного анонса. По официальному расписанию, опубликованному ранее Белым домом, президент в это день должен был еще находиться в столице США.