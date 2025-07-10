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10 июля 2025 в 22:46

Стало известно, когда США примут решение по конфликту на Украине

Госдеп: Трамп решит дальнейшие шаги США по Украине после встречи Лаврова и Рубио

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дальнейшие действия США по ситуации вокруг России и Украины будут зависеть от мнения американского президента Дональда Трампа, сообщила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс. Она отметила, что после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым американский госсекретарь Марко Рубио получил от российской стороны «определенные идеи», которые намерен донести до президента. В зависимости от реакции Трампа будут выработаны дальнейшие шаги Вашингтона.

И, конечно, мы увидим, что он (Трамп. — NEWS.ru) скажет, — добавила она.

Ранее стало известно, что Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре. Это вторая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран за последние месяцы. Предыдущие переговоры состоялись 19 февраля в Эр-Рияде во время российско-американских консультаций.

До этого Лавров заявил, что проникновение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион вызывает обеспокоенность у России. Он отметил, что в связи с развертыванием инфраструктуры Североатлантического альянса стоит «ждать беды».

США
Дональд Трамп
Марко Рубио
Сергей Лавров
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