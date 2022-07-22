Стала известна общая сумма нового пакета военной помощи Украине от США США выделят Украине военную помощь на $175 млн

Фото: Sgt. Joel Salgado/U.S. Army

Президент США Джо Байден распорядился направить Украине новый пакет военной помощи, общая сумма составила около $175 млн, пишет РИА Новости. По данным агентства, глава Соединенных Штатов поручил оказать поддержку Киеву в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» за счет ресурсов Пентагона.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби пояснил, что в новый пакет вошли четыре РСЗО HIMARS, 36 тысяч боеприпасов для артиллерийских орудий, а также противотанковое оружие и автомобильная техника. Кроме того, США передадут ВСУ до 580 дронов-камикадзе Phoenix Ghost.

При этом Кирби отметил, что США не рассматривают поставки истребителей Киеву в рамах нового пакета военной помощи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Запад не просто накачивает Украину оружием, но и заставляет использовать его более рискованно. Он предупредил, что в случае поставок Киеву дальнобойного оружия географические задачи спецоперации расширятся.