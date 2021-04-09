США заявили о лидерских амбициях в вопросе вакцинации по всему миру

https://static.news.ru/photo/c9bc9812-9add-11eb-820d-96000091f725_660.jpg Фото: JONATHAN ERNST/Reuters

Соединённые Штаты Америки собираются добиться лидирующих позиций в вопросе обеспечения вакцинации от COVID-19 во всём мире, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, на Белом доме лежит ответственность не только за исцеление граждан США. Дипломат уверен, что успех Вашингтона в борьбе с недугом принесёт пользу и в остальных уголках земного шара.

Мы вернулись во Всемирную организацию здравоохранения, мы внесли наибольший вклад в [программу] COVAX, мы добились очень важных договорённостей с Индией, Японией и Австралией. <...> Чем больше американцев мы защитим от недуга, тем быстрее сможем делиться препаратом с другими [странами], — цитирует дипломата телеканал NBC.

Чиновник также затронул украинскую тематику. По его словам, Вашингтон озабочен ситуацией с количеством войск на российско-украинской границе. Он добавил, что США обсуждают обстановку со своими союзниками в Европе.

Накануне расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что ВС РФ якобы сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь, считают в CIT.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, обнаруживший, по его мнению, подлинные спутниковые снимки с места дислокации военных. Кроме того, о зафиксированной максимальной численности ВС РФ на границе с Украиной с 2014 года рассказали в Белом доме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган высказался о противоречиях между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что стороны должны урегулировать их мирным путём ради всеобщего спокойствия и безопасности.