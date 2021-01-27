СМИ: США приостановили продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ

https://static.news.ru/photo/495575f4-60d6-11eb-8bb0-fa163e074e61_660.jpg F-35 Фото: mpi04/MediaPunch via www.imago-images.de/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов временно вводят запрет на продажу оружия Саудовской Аравии и Объединённым Арабским Эмиратам.

Сейчас помощники президента США Джо Байдена оценивают транзакции по поставкам оружия на миллиарды долларов, одобренные при бывшем главе государства Дональде Трампе. В том числе рассматриваются сделки по поставкам F-35 в ОАЭ, передаёт The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме. По данным информаторов, Вашингтон согласился на этот шаг на фоне нормализации отношений Арабских Эмиратов и Израиля.

Журналисты отметили, что оценка новой администрацией Белого дома соглашений старой — обычная практика. Кроме того, многие транзакции в результате будут завершены.

Сейчас американские власти хотят убедиться, что поставленное вооружение не будет применено в Йемене.

Ранее NEWS.ru писал, что масштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 перенесено в США на неопределённый срок. При этом в Пентагоне не называют сроки готовности самолёта к боевым испытаниям, которые переносятся с 2017 года.

Решения о массовом производстве F-35 по программе на $398 млн могут быть приняты не позднее марта 2021 года. Причиной задержки испытаний называются «технические проблемы и влияние COVID-19».

После проведения тестирования самолёта потребуется ещё два-три месяца на анализ данных и составление отчёта для Пентагона и конгресса.