США запланировали возобновить эвакуационные рейсы из Афганистана

США планируют до конца этого года возобновить рейсы для эвакуации своих граждан из Афганистана, а также афганцев, обратившихся за американской визой. Точная дата начала полётов пока неизвестна. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

Как только мы получим необходимые с точки зрения документации и логистики условия, мы снова начнём организовывать рейсы, — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы в августе провели тайную операцию, в ходе которой вывезли через секретную базу ЦРУ в Афганистане сотни своих граждан и работавших вместе с США афганских спецназовцев.

16 августа движение «Талибан» (запрещено в РФ) окончательно захватило весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.