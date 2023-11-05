В США обозначили позицию по созданию палестинского государства Блинкен выразил готовность содействовать в создании палестинского государства

Фото: Thaer Ganaim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен, Махмуд Аббас

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле заявил о решимости Вашингтона содействовать созданию палестинского государства, сообщает пресс-служба Госдепартамента США. Отмечается, что Белый дом привержен защите достоинства и безопасности как израильтян, так и палестинцев.

Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США по-прежнему привержены обеспечению равной защиты достоинства и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян. Госсекретарь также подчеркнул готовность США содействовать реализации законных стремлений палестинцев к созданию собственного государства, — говорится в сообщении.

Блинкен также согласился с необходимостью продолжать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Кроме того, госсекретарь дал понять, что Вашингтон выступает против насильственного перемещения палестинцев в другие районы.

Ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с Блинкеном в Рамалле выразил готовность вернуться к управлению сектором Газа в рамках решения конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, анклав является «неотъемлемой частью государства Палестина».

Аббас также призвал к немедленному прекращению огня в Газе и потребовал скорейшего предоставления анклаву гуманитарной помощи, в том числе медикаментов, продовольствия, воды, электричества и топлива. Президент Палестины не нашел слов, чтобы описать разрушительные действия «израильской военной машины» по отношению к жителям города.