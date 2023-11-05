Президент Палестины высказался о статусе сектора Газа Палестина заявила о готовности вернуться к управлению Газой

Фото: Thaer Ganaim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рамалле выразил готовность вернуться к управлению сектором Газа в рамках решения конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, которое приводит информационное агентство WAFA, анклав является «неотъемлемой частью Государства Палестина».

Мы будем нести полную ответственность в рамках всеобъемлющего политического решения как на Западном берегу [реки Иордан], включая Восточный Иерусалим, так и в секторе Газа, — сказал он.

Аббас также призвал к немедленному прекращению огня в Газе и потребовал скорейшего предоставления анклаву гуманитарной помощи, в том числе медикаментов, продовольствия, воды, электричества и топлива. Президент Палестины не нашел слов, чтобы описать разрушительные действия «израильской военной машины» по отношению к жителям города.

Палестинский лидер заявил о недопустимости насильственного переселения мирных граждан из Газы, Западного берега или Иерусалима, а также обратил внимание на ситуацию с убийствами и нападениями со стороны Израиля. По его словам, ЦАХАЛ занимается «этнической чисткой, дискриминацией и экспроприацией налоговых средств палестинцев».

Президент Аббас возложил всю ответственность за происходящее на местах на власти Израиля, отметив, что «военные и силовые решения не принесут Израилю безопасности». Он также призвал Израиль «немедленно прекратить эти преступления».

Ранее сообщалось, что Египет остановил эвакуацию иностранцев из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» после того, как Израиль отказался выпускать из анклава раненых палестинце. Решение было принято после израильского обстрела машин скорой помощи 4 ноября.