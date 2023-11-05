Египет приостановил эвакуацию из Газы из-за действий Израиля Египет прекратил эвакуацию раненых через «Рафах» из-за обстрелов ЦАХАЛ

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Египет остановил эвакуацию иностранцев из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» после того, как Израиль отказался выпускать из анклава раненых палестинцев, сообщает телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на свои источники. Решение было принято после израильского обстрела машин скорой помощи 4 ноября.

В Минздраве сектора Газа каналу сообщили, что последние три дня не могут отправить раненых в египетские больницы из-за бомбардировок. При этом контрольно-пропускной пункт продолжает выполнять свои функции по доставке гуманитарных грузов в сектор Газа. За сутки погранпереход пересекли 75 грузовых авто с помощью населению палестинского анклава.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявляли, что усилия по освобождению иностранных заложников были приостановлены из-за попыток ХАМАС вывезти своих раненых бойцов из сектора Газа через упомянутый КПП. Утверждается, что они составляли треть людей из списка для выезда из анклава через «Рафах» в Египет.

Министерство финансов Израиля сообщало, что военная операция против ХАМАС в секторе Газа обойдется, по самым оптимистичным оценкам, в 200 млрд шекелей (около $51 млрд). Отмечается, что это произойдет при условии, что боевые действия закончатся до конца 2024 года.