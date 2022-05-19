США выделят Украине помощь на $100 млн

Джо Байден / Фото Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти США выделят Украине новый пакет помощи на $100 млн. Об этом сообщается в заявлении президента Джо Байдена, которое было обнародовано в четверг, 19 мая, пишет ТАСС.

И сегодня я объявляю о ещё одном пакете военной помощи, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другую технику, уже эффективно используемую ею на поле боя, — говорится в документе, подписанном хозяином Белого дома.

Помощь будет включать РЛС контрбатарейной борьбы, артиллерийские снаряды.

Между тем американский сенат проголосовал 19 мая за предоставление Украине новой военной и гуманитарной помощи на сумму более $40 млрд. За инициативу, ранее одобренную палатой представителей, уже проголосовал необходимое количество сенаторов — 51 из 100.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон выделит на оказание военной помощи Украине дополнительно 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд). Он сообщил в соцсетях, что Киев получит дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники.