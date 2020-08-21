США вводят визовые ограничения против 14 граждан Ирана

https://static.news.ru/photo/6e50be40-e3d6-11ea-b35e-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: ALEX HALADA/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что против 14 граждан Ирана и членов их семей введут визовые ограничения за приписываемые им грубые нарушения прав человека.

21 августа в США отметят Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. В связи с этим власти решили ввести ограничительные меры в отношении «13 должностных лиц, которые причастны к убийству, совершённому в Швейцарии в 1990 году в рамках продолжающейся всемирной террористической кампании Ирана».

С целью почтить память этих жертв сегодня, в пятницу, Госдепартамент США объявляет о введении визовых ограничений в отношении 14 иранцев за их причастность к грубым нарушениям прав человека по поручению иранского режима, крупнейшего мирового государства — спонсора терроризма, — отметил политик, добавив, что власти США «привлекают к ответственности тех, кто распространяет террор и насилие».

Кроме того, начальник иранской тюрьмы Эвин (расположена на севере Тегерана) тоже попал в чёрный список, говорится на сайте Госдепартамента США.

Как ранее писал NEWS.ru, США оказывают давление на Великобританию для того, чтобы Лондон поддержал восстановление санкций ООН против Ирана. Белый дом, в частности, потребовал разъяснений позиции премьера Бориса Джонсона по данному вопросу.