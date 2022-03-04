США ввели санкции против семи юридических лиц из РФ за дезинформацию

США ввели санкции против семи российских юридических лиц «за распространение дезинформации». Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Список лиц определял американский Минфин.

Полные блокирующие санкции против связанных с дезинформацией целей: Минфин определит семь российских юрлиц, — говорится в сообщении.

Под санкции за распространение дезинформации попали Стратегический фонд культуры и «связанные с ним «Одна родня», «Ритм Евразии» и журнал «Камертон», «Южный Фронт», «ИнфоРос», «Новый восточный взгляд», «Восточное обозрение», «Геополитика» и United World International.

Также санкции были введены против 26 россиян и украинцев за роли в этих организациях. По мнению США, указанные организации «продвигают ложные идеи в поддержку стратегических целей России и ложно оправдывают действия Кремля».

Ранее сообщалось, что США вводят санкции в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц. Под санкции попали, в частности, Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов. Во всех случаях, за исключением Пескова и Усманова, под санкции попали также ближайшие родственники фигурантов списка.

В то же время, на Первом канале сообщили, что в России возможна постоянная блокировка сервисов компании Meta, в частности соцсети Facebook. Как заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, Facebook занимает пристрастную позицию и блокирует аккаунты, рассказывающие о «преступлениях украинского режима в отношении жителей Донбасса», но при этом позволяет продвигать платные посты с «лживым контентом» о действиях Москвы.