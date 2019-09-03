https://static.news.ru/photo/9e9243ce-ce7b-11e9-9cc8-fa163e074e61_660.jpg Министерство финансов США Фото: AgnosticPreachersKid/wikimedia.org

Министерство финансов США ввело санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.

Активы этих организаций будут заморожены в Штатах. Кроме того, американским гражданам, а также компаниям запрещается вести бизнес с фигурантами из чёрного списка, передаёт ТАСС .

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран заплатит чрезвычайно высокую цену, если решится на военные авантюры против Вашингтона.

Как писал News.ru, глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран найдёт обходные пути для продолжения поставок иранской нефти на мировой рынок.