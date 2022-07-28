США ввели пошлины сроком на пять лет на ввоз нитрита натрия из России

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Комиссия США по международной торговле установила, что поставки нитрита натрия из России наносят ущерб местным производителям, это означает, что ранее согласованные Минторгом Штатов пошлины на ввоз этой продукции будут утверждены на срок до пяти лет, пишет АБН. По данным СМИ, размер субсидии для «Уралхима», который является единственным производителем нитрита натрия в России, определили на уровне 386,24%.

В прошлом месяце ведомство опубликовало итоговое решение по антидемпинговым и компенсационным пошлинам на нитрит натрия из Российской Федерации. Размер субсидии для «Уралхима», который является единственным производителем данного вещества в нашей стране, а также других отечественных экспортеров в рамках компенсационного расследования был определен на уровне 386,24%, — пишет издание.

Расследование по делу об импорте российского химического вещества было запущено после обращения американского производителя Chemtrade Chemicals US. После введения западных санкций в адрес владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина контроль над компанией получили два топ-менеджера: Дмитрий Татьянин и Дмитрий Коняев — они являются владельцами 52% акций предприятия.

Ранее российское посольство в США опубликовало заявление, в котором призвало Вашингтон принять меры для исключения поставок российского продовольствия из-под санкций. Кроме того, дипломатическое представительство подчеркнуло необходимость обеспечить работу российских и зарубежных портов для преодоления трудностей, связанных с поставками продовольствия.