США ввели новые санкции в отношении Ирана

https://static.news.ru/photo/e6e48ad4-b6f5-11ea-b2de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian Presidency/Global Look Press

Министерство финансов Соединённых Штатов опять ввело санкции против Ирана. В чёрный список попали восемь юридических лиц в список, связанный с антииранскими санкциями.

В Управлении по контролю над иностранными активами (OFAC) отметили, что под ограничения попали не только иранские компании, но и юрлица из ОАЭ, Китая и ФРГ. В Иране пока не прокомментировали новые меры Вашингтона, передаёт ТАСС.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя санкции США, которые были введены в мае, заявил, что эти меры бесполезны. Санкции против Тегерана ввели из-за провала всех предыдущих инициатив.

Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты разорвали «ядерную сделку» с Ираном и ужесточили санкции вскоре после избрания Дональда Трампа президентом. В январе 2020 года стороны оказались на грани военного конфликта. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал американские санкции против Ирана «антигуманным» в условиях пандемии коронавируса COVID-19.