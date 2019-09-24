Соединённые Штаты добавили ещё четыре компании Венесуэлы в санкционные списки.
Все эти организации базируются в Панаме, сообщается на
Также под ограничения попали четыре корабля под панамским флагом.
Как ранее писал News.ru, президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался ехать на сессию Генассамблеи ООН. Политик отправил вместо себя вице-президента Делси Родригес и главу МИДа республики Хорхе Арреаса. Родригес должна была передать генсеку ООН обращение, подписанное миллионами венесуэльцев, с требованием отменить американские санкции.