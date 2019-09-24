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Президент США Дональд Трамп заявил, что будет приостанавливать выделение средств Украине до тех пор, пока европейские и другие страны не начнут оказывать Киеву финансовую помощь.

Он подчеркнул, что сейчас только Вашингтон оказывает Украине материальную поддержку. Мы даём большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати? — цитирует американского лидера РИА Новости. Ранее News.ru писал,...