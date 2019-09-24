Фото: Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты добавили ещё четыре компании Венесуэлы в санкционные списки.

Все эти организации базируются в Панаме, сообщается на сайте американского Минфина.

Также под ограничения попали четыре корабля под панамским флагом.

Как ранее писал News.ru, президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался ехать на сессию Генассамблеи ООН. Политик отправил вместо себя вице-президента Делси Родригес и главу МИДа республики Хорхе Арреаса. Родригес должна была передать генсеку ООН обращение, подписанное миллионами венесуэльцев, с требованием отменить американские санкции.

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